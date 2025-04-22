СБУ заочно повідомила про підозру ще 14 гундяївським «високопосадовцям», які сприяли захопленню українських церков на тимчасово окупованих територіях

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще 14 високопоставлених російських кліриків, які поширюють кремлівський режим на тимчасово окупованих територіях України.

За матеріалами справи, протягом 2022-2024 років фігуранти входили до складу підконтрольного кремлю «священного синоду» рпц. Йдеться про:

1. Олександра Снігура (Артемія) – митрополита Хабаровського та Приамурського;

2. Михайла Кондратьєва (Мефодія) – єпископа Кам’янського та Камишилівського;

3. Віталія Єрмакова (Амвросія) – митрополита Тверського та Кашинського;

4. Леоніда Горбачова – патріаршого екзарха Африки;

5. Андрія Малаханова – архієпископа Петропавлівського та Камчатського;

6. Петра Мансурова (Петра) – єпископа Калачинського та Муромцевського;

7. Миколу Церпицького (Лева) – митрополита Новгородського та Староросійського;

8. Юрія Єпіфанова (Арсенія) – митрополита Липецького та Задонського;

9. Михайла Наконечного (Кирила) – митрополита Казанського та Татарстанського;

10. Олексія Кривенка (Миколу) – єпископа Північнобайкальського та Сосново-Озерського;

11. Валерія Голубєва (Іллю) – архієпископа Анадирського та Чукотського;

12. Яна Кайгородцева (Іларіона) – єпископа Кінешемського та Палехського;

13. Іллю Пєрова (Тарасія) – єпископа Північноморського та Умбського;

14. Олександра Таранова (Аркадія) – архієпископа Ровеньківського та Свердловського.

Як встановило розслідування, від початку повномасштабної війни ці російські архієреї під керівництвом патріарха Гундяєва сприяли захопленню релігійних громад на тимчасово окупованій частині України.

Для цього клірики забезпечили рішення московського синоду щодо «приєднання» до складу рпц Джанкойської, Бердянської, Ровеньківської та Херсонської єпархій і призначили там підконтрольних москві єпископів.

На підставі зібраних доказів всім 14-м фігурантам заочно повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (пособництво у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України, на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до інших тяжких наслідків).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, у грудні 2024 року СБУ заочно повідомила про підозру 4-м іншим представникам «священного синоду» рпц, які сприяли захопленню українських храмів на тимчасово окупованій частині території України, а також безпосередньо патріарху Кирилу.

Служба безпеки України