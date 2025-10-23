СБУ заочно повідомила про підозру шістьом колаборантам, які керують окупаційними адміністраціями на Луганщині

Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу щодо колаборантів, які обіймають керівні «посади» в окупаційних адміністраціях, створених загарбниками після початку повномасштабного вторгнення рф.

Фігурантам заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зокрема, підозри отримали дві так звані «голови рад муніципальних округів лнр» в Антрациті та Станиці Луганській.

Обидві жінки отримали псевдопосади у 2023-2024 роках. У минулому вони були членами забороненої «партії регіонів», причому одна з них очолювала Антрацитівську міську організацію цієї політичної сили.

Нині фігурантки активно просувають кремлівський проєкт «єдіная росія» на окупованих територіях Луганщини.

Також за колабораціонізм відповідатимуть двоє колишніх українських держслужбовців, які до вторгнення працювали в органах виконавчої влади:

– ексначальник управління агропромислового розвитку Біловодської РДА;

– колишня працівниця відділу Держгеокадастру у Міловському районі.

Після окупації регіону вони добровільно перейшли на бік ворога і нині обіймають псевдопосади «перших заступників голів» окупаційних адміністрацій у Біловодську та Міловому.

Ще одним підозрюваним є колишній працівник вуглевидобувного підприємства, який із 2019 року співпрацює з росіянами на адміністративних посадах.

Наразі він обіймає посаду так званого «заступника голови адміністрації міського округу Ровеньки лнр».

Стосовно цих осіб триває досудове розслідування, вживаються заходи для їх притягнення до кримінальної відповідальності.

Слідчі заходи проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Пресслужба ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях – м. Краматорськ