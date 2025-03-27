СБУ заперечила, що її… штатні працівники причетні до втечі Комарницького

Служба безпеки заперечила інформацію, що нібито її штатні співробітники допомогли ексдепутату Київради Денису Комарницькому перетнути державний кордон.

Про це повідомили Суспільному в СБУ.

Фігурантів справи, які ймовірно допомагали Комарницькому втекти, затримали та оголосили про підозру.

За інформацією Служби безпеки, затримані менше п’яти місяців перебували у статусі “гласних позаштатних працівників”. Вони не були у штаті та не отримували заробітну платню.

“Їх позбавили цього статусу на початку лютого до настання подій, які розслідуються у кримінальному провадженні”, — зазначили в СБУ.

Наразі правоохоронці встановлюють причетних до організації переправлення Комарницького через українсько-румунський кордон.

Журналісти “Української правди” розповіли у розслідуванні, що Денису Комарницькому ймовірно допомогли втекти з країни чотири людини з посвідченнями СБУ, два співробітники Управління стратегічних розслідувань Закарпатської області та один місцевий депутат.