СБУ запобігла 2 терактам у Львові: ворог збирався підірвати військових, запросивши на «побачення»

Служба безпеки України запобігла двом терактам, які російські спецслужби намагалися здійснити у Львові.

За результатами дій на випередження врятовано українських воїнів, яких окупанти намагалися дистанційно підірвати за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП).

Щоб заманити військових на місце запланованого теракту, ворог реалізовував підступну тактику «запрошення на побачення».

Для цього російські спецслужбісти створили фейкові жіночі акаунти в популярній соцмережі, від імені яких познайомилися з потенційними «цілями».

Згодом двоє воїнів Сил оборони порізно отримали «запрошення» зустрітися на локаціях, де були закладені вибухівки.

Кіберфахівці СБУ завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували СВП і убезпечили українських захисників, яких ворог збирався підірвати.

Нагадаємо, що влітку цього року в Києві контррозвідка СБУ запобігла аналогічному вбивству воїна Національної гвардії України. Тоді рашисти намагалися підірвати військового за допомогою вибухівки, захованої у скутері.

За матеріалами справи, російські спецслужбісти дистанційно активували СВП у момент прибуття військового на місце підлаштованого «побачення», де знаходився замінований моторолер.

У процесі розслідування було затримано 19-річного киянина, який закладав вибухівку у транспортний засіб. Встановлено, що окупанти завербували його у тематичних Телеграм-каналах з пошуку «легких заробітків».

За вказаними фактами тривають слідчо-оперативні дії для притягнення всіх винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у м. Києві та Київській, Львівській областях спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Служба безпеки України