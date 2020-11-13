СБУ запобігла нелегальному експорту обладнання для військових кораблів РФ

Схему викрили контррозвідники Служби безпеки України у Миколаєві. Зловмисники планували вивезти з України газотурбінну продукцію для потреб Військово-морського флоту РФ.

Газотурбінні двигуни намагалися доправити в РФ представники місцевої комерційної структури спільно з громадянином Росії. Там зловмисники планували провести їх випробування.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили у фігурантів обладнання, а також документи з доказами протиправної діяльності.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення винних до відповідальності.

Служба безпеки України