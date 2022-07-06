СБУ запобігла витоку даних щодо оборони Києва та затримала зрадницю, яка «здавала» окупантам українських захисників (відео)

З початку повномасштабної агресії рф Служба безпеки розслідує більше 1 тис. кримінальних проваджень щодо вчинення державної зради та колабораційної діяльності.

У Києві:

завершено досудове розслідування щодо російського агента, який збирав розвіддані щодо оборони столиці та дислокації військових підрозділів. Зловмисник був затриманий під час спроби передачі агресору секретної інформації.

Кіберфахівці та слідчі СБУ встановили, що зрадник був завербований представником спецслужб рф для проведення підривної діяльності.

Також публічно закликав приєднуватись до лав окупаційних угруповань і виправдовував їхні злочини.

Наразі обвинувальний акт щодо підозрюваного скеровано до суду. Йому загрожує покарання у вигляді 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Ще одного ворожого поплічника контррозвідка СБУ викрила на приладобудівному підприємстві Києва. Зловмисник поширював серед працівників заводу гасла на підтримку окупантів, виправдовував повномасштабне вторгнення в Україну.

Наразі агітатора звільнено з підприємства. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, на Київщині затримано зрадницю, яка «здавала» окупантам адреси помешкань учасників АТО та бійців Терборони в селищі Ворзель. Також вона спільно з агресорами розграбовувала помешкання місцевих жителів.

У Луганській області:

СБУ викрила на співпраці з ворогом керівника одного з найбільших державних агрохолдингів на сході України. Колаборант передав терористичній організації «лнр» майновий комплекс і продукцію держпідприємства на тимчасово окупованій території Старобільського району.

Серед викраденого майна – оптові партії врожаю зернових і старовинні будівлі, внесені до Єдиного реєстру культурної спадщини нашої держави.

За сприяння агресору окупаційна адміністрація обіцяла зловмиснику «збереження посади» очільника захопленого агрохолдингу.

Наразі колаборанту повідомлено про підозру. Тривають комплексні заходи для його затримання і притягнення до відповідальності.

На Одещині:

кіберфахівці СБУ нейтралізували мережу російських інтернет-агентів. До її складу входило 5 осіб, які «розганяли» через соцмережі деструктивні дописи, де заперечували військові злочини загарбників.

Під час обшуків за місцями проживання зловмисників виявлено комп’ютерну техніку та мобільні термінали з доказами підривної діяльності.

Служба безпеки продовжує системну роботу над притягненням до відповідальності всіх організаторів та учасників злочинів проти України.

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СБУ