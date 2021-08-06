СБУ затримала експосадовця Укрзалізниці, який переховувався від слідства після розкрадання коштів товариства

СБУ встановила місцезнаходження і затримала колишнього керівника виробничого підрозділу АТ «Укрзалізниця». Посадовець підозрюється у привласненні майже 1 млн грн, виділених на ремонт колійних машин.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності, зловмисник упродовж тривалого часу переховувався від органів досудового розслідування.

Правоохоронці затримали ексчиновника на залізничному вокзалі у Києві.

За даними слідства, посадовець організував механізм привласнення грошей, виділених на обслуговування колійної техніки. До протиправної діяльності він залучив представників афілійованої комерційної структури.

Відповідно до укладеного договору підрядники мали обслуговувати машинні комплекси, які призначені для реконструкції залізничних колій.

Проте, учасники оборудки фактично не проводили відповідних робіт, а переведені на їх рахунки кошти вони вивели у тінь.

Співучаснику затриманого та керівнику комерційної структури повідомлено про підозри за:

ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Обвинувальні матеріали скеровано до суду.

Стосовно затриманого учасника оборудки вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ спільно з Печерським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві та за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва.

СБУ