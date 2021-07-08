СБУ затримала фальшивомонетника, який перебуває у санкційних списках РНБО (відео)
Служба безпеки України викрила злочинну групу, яка займалася збутом великих сум підроблених грошей. Фальшиві банкноти не ідентифікувалися як підробка навіть пристроєм для перевірки грошей.
Встановлено, що організатор схеми – громадянин РФ, який фігурує в санкційних списках РНБО і вважається «кримінальним авторитетом».
Також до злочинного угруповання входили й інші громадяни РФ та України. Вони збували фальшиві банкноти, які надходили в Україну з-за кордону, нижче номінальної вартості.
Співробітники СБУ затримали організатора та одного з учасників угруповання.
За місцями проживання, реєстрації та в особистих автомобілях фігурантів проведено санкціоновані обшуки.
Наразі обом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) Кримінального кодексу України.
Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення грошової застави.
Заходи здійснювались спільно із СУ ГУ НП в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.