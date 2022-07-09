СБУ затримала коригувальників ракетних ударів по Бахмуту і Краматорську та повідомила про підозру пропагандисту «россии 24»
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Служба безпеки України повідомила про підозру пропагандисту російської телерадіокомпанії (відомої як ВГТРК) Євгєнію Поддубному. Як довірена особа вищого військово-політичного керівництва рф, він незаконно потрапив на територію України у період тимчасової окупації Гостомеля та Бородянки і вів свої фейко-репортажі із локацій, де лютували рашисти.
Там за «методичками» кремлівських кураторів пропагандист займався підготовкою замовних сюжетів: підтримував збройну агресію проти України, поширював дезінформацію про ситуацію на фронті, виправдовував злочини загарбників.
Деструктивний контент розповсюджував в ефірах телеканалів «россия-1», «россия-24», а також через однойменний Телеграм-канал.
Наразі за матеріалами кіберпідрозділів та слідчих СБУ вирішується питання щодо оголошення росіянина у міжнародний розшук.
У Донецькій області:
контррозвідка Служби безпеки викрила двох російських агентів, які розвідували бойові позиції українських військ поблизу східного фронту.
Одного з них затримано поблизу Краматорська. Ним виявився місцевий житель, завербований представником фсб.
За даними слідства, агент збирав розвіддані щодо дислокації підрозділів ЗСУ і розташування інфраструктурних об’єктів в регіоні. Одержані координати передавав агресору через закриті канали зв’язку.
Цю інформацію окупанти використовували для масованих ракетних ударів по Краматорську.
Іншого зрадника затримано у Бахмуті. Він коригував ворожі обстріли міста. Для цього створив спеціалізовану платформу у Телеграм, де оприлюднював для агресора геолокації переміщення українських Сил оборони.
На Одещині:
СБУ ліквідувала два канали нелегального переміщення за кордон українських громадян призовного віку. Затримано організаторів злочинної схеми, серед яких – посадовець одного з райвідділів Державної міграційної служби.
За гроші зловмисники переправляли своїх клієнтів до сусідньої країни поза встановленими пунктами пропуску. Вартість таких «послуг» становила від $3 до $6 тис. з людини.
Наразі затриманим повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У Києві:
СБУ направила до суду матеріали кримінального провадження щодо держзради двох посадовців Кабміну і Торгово-промислової палати.
Нагадаємо, що у червні цього року контррозвідка викрила цих чиновників на співпраці з фсб. Зловмисники проводили розвідувально-підривну діяльність в органах влади.
Також військова контррозвідка СБУ запобігла несанкціонованому зняттю з обліку п’яти реактивних авіаційних двигунів на загальну суму більше 3 млн грн. Цими агрегатами комплектуються багатоцільові винищувачі серії МіГ.
Встановлено, що посадовці однієї з військових частин передали відповідне обладнання держпідприємству для дослідження технічного стану та подальшого зберігання.
Однак сторони не зареєстрували укладений договір і не оформили звітну документацію. Таким чином, українські винищувачі серії МіГ могли залишитися у неробочому стані.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення рф Служба безпеки розслідує більше 3 тис. кримінальних проваджень щодо посягання на територіальну цілісність України.