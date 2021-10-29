СБУ затримала «лобіста» шоу-бізнесу, який хотів підкупити депутатів Верховної Ради

СБУ затримала громадянина України на спробі підкупу депутата Верховної ради. За внесення «потрібної» правки та відтермінування законопроекту, зловмисники обіцяли народному обранцю $100 тис. щороку.

Як вдалося встановити співробітникам СБУ, чоловік, що пропонував хабар — керівник організації, яка опікується авторськими правами музичних виконавців на території України. Фактично, ця організація збирає гроші з усіх закладів, де грає музика.

Передбачалося, що організація передає більшу частину коштів виконавцям – оскільки вони мають авторські права на музику. Втім, користуючись монопольним становищем на ринку, зловмисник створив декілька «компаній-прокладок». Кошти проходили через них і виконавці отримували відсоток не від першої суми, а від «фінальної компанії-прокладки», що зменшувало прибуток музикантів у декілька разів.

Оскільки у Верховній раді зареєстрували законопроект №5572 «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав», який фактично ліквідовує вказану організацію, її керівник пішов на підкуп народних депутатів.

Він запропонував одному з ініціаторів даного законопроекту $100 тис. щорічно. Усе це — за внесення необхідних правок до законопроекту, а також можливого його відтермінування до голосування на невизначений термін.

$100 тис. для «першого внеску» зловмисник вирішив виділити з підконтрольних «фірм-прокладок». Сьогодні, під час спроби підкупу народного депутата України через його помічника, зловмисника було затримано.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Тривають слідчі дії з метою встановлення усіх обставин злочинної схеми та притягнення до відповідальності інших причетних осіб.

Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники СБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

СБУ