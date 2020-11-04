СБУ затримала на хабарі голову Чернігівської райдержадміністрації (фото)

Затриманий оперативниками Служби безпеки України посадовець водночас є чинним депутатом Чернігівської обласної ради.

За 10 тисяч доларів він «погодився» видати місцевому мешканцю дозвіл на розробку детального плану території. Та головним задумом цього ДПТ була зміна цільового призначення земельних ділянок площею 6 гектарів у Чернігівській області.

Наразі відбуваються обшуки за місцем роботи та проживанням хабарника.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Тривають слідчі дії для встановлення інших можливих фактів корупції затриманого чиновника.

Служба безпеки України