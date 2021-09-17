СБУ затримала проросійського пропагандиста, який переховувався від слідства за заклики до поділу України

Служба безпеки України затримала у Борисполі проросійського пропагандиста. Він є учасником групи інтернет-агітаторів, які поширювали російську пропаганду в Україні. Злочинну діяльність чоловіка викрили влітку 2020 року, але після оголошення підозри він втік і переховувався від слідства.

Увесь цей час зловмисник продовжував підривну інформаційну діяльність на YouTube та через новостворені телеграм-канали.

Зловмисник агітував за порушення державних кордонів та створення на території окремих областей України псевдодержавних утворень. Він брав участь у маніпулятивних сюжетах на російських пропагандистських телеканалах, що знімали на замовлення окремих політсил та громадських організацій РФ відверто антиукраїнського спрямування.

Чоловік входив до складу групи інтернет-агентів, яких минулого року викрила СБУ. Наразі всім трьом учасникам групи: організатору ‒ мешканцю Луганська, адміністратору ютуб-каналу та редактору проросійського інтернет-ресурсу повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що група пропагандистів, членом якої був затриманий, готувала та поширювала в інтернеті матеріали, які сприяли розпалюванню міжнаціональної ворожнечі.

У ході обшуків, проведених за місцями мешкання і тимчасового перебування учасників групи, правоохоронці вилучили:

сценарії антидержавних інформаційних кампаній та звіти про їх проведення;

гроші, надані спонсорами з РФ;

носії інформації з підтвердженням протиправної діяльності та заборонену літературу;

пам’ятні відзнаки Московського вищого військового командного училища.

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

СБУ