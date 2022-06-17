СБУ затримала російського агента, який розвідував позиції ЗСУ на Сумщині, поблизу кордону з рф

Контррозвідка Служби безпеки викрила агента спецслужб рф на проведенні розвідувально-підривної діяльності. В ході спецоперації затримано мешканця Сум, який передавав ворогу інформацію про дислокацію, озброєння та переміщення підрозділів ЗСУ у прикордонних районах.

Встановлено, що зрадник був завербований представником російських спецслужб під час повномасштабної агресії рф проти нашої держави.

За завданням загарбників, агент здійснював фото- і відеофіксацію розташування оборонних об’єктів та руху української військової техніки.

Одержані матеріали з прив’язкою до місцевості зловмисник переправляв своєму куратору через закриті канали електронного зв’язку.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої з доказами злочинної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)

Кримінального кодексу України, а також обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Заходи з викриття агента проводили контррозвідники та слідчі СБУ за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури.

Служба безпеки України