СБУ затримала російського агента, який розвідував позиції ЗСУ на Сумщині, поблизу кордону з рф
Контррозвідка Служби безпеки викрила агента спецслужб рф на проведенні розвідувально-підривної діяльності. В ході спецоперації затримано мешканця Сум, який передавав ворогу інформацію про дислокацію, озброєння та переміщення підрозділів ЗСУ у прикордонних районах.
Встановлено, що зрадник був завербований представником російських спецслужб під час повномасштабної агресії рф проти нашої держави.
За завданням загарбників, агент здійснював фото- і відеофіксацію розташування оборонних об’єктів та руху української військової техніки.
Одержані матеріали з прив’язкою до місцевості зловмисник переправляв своєму куратору через закриті канали електронного зв’язку.
Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої з доказами злочинної діяльності.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)
Кримінального кодексу України, а також обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває.
Заходи з викриття агента проводили контррозвідники та слідчі СБУ за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури.Tweet