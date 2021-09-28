СБУ затримала топчиновника бронетанкового заводу, який «розвалював» українську оборонну сферу у 2014 році

Служба безпеки України затримала колишнього топчиновника державного підприємства «Київський бронетанковий завод». Він перебував на посаді протягом 2014 року і своїми корупційними діями завдав державі збитки на 12 млн грн. Щоб уникнути покарання, чоловік втік на окуповані території ОРДЛО.

За оперативними даними, зловмисник організував протиправний механізм привласнення коштів, виділених на модернізацію військової техніки.

Для цього зареєстровав кілька фіктивних підприємств у різних регіонах України, у тому числі у столиці та Київській області. Згодом на підставі фіктивних договорів чоловік переводив на рахунки вказаних компаній кошти, призначені на виконання держзамовлення. Розрахунки здійснювалися або за завищеними тарифами, або й взагалі за невиконані роботи. Таким чином відбувалося «виведення» бюджетних коштів і переведення їх у готівку з подальшим привласненням учасниками схеми.

За попередніми оцінками слідства, внаслідок майже піврічної протиправної діяльності посадовця державі заподіяно збитки у розмірі 12 млн грн.

Наприкінці 2014 році, для уникнення відповідальності за протиправну діяльність, ексчиновник перебрався на окуповану терористами територію.

Оперативники спецслужби встановили місце перебування зловмисника і затримали його під час перетину лінії розмежування з тимчасово окупованою територією на КПВВ «Станиця Луганська».

Наразі експосадовцю оголошено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Затриманого доставлено до Дарницького районного суду для обрання йому міру запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення інших причетних до схеми осіб.

Викриття протиправної діяльності та затримання зловмисника проводили співробітники Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

СБУ