СБУ затримала учасників злочинного угруповання під час спроби продажу вибухових пристроїв, боєприпасів та зброї (відео)

Служба безпеки України затримала учасників міжрегіонального організованого злочинного угруповання, які в домашніх умовах виготовляли саморобні вибухові пристрої, реалізовували частину з них, зброю та боєприпаси напередодні Дня захисника України.

Оперативники спецслужби встановили, що до складу угруповання входили кримінальник, діючий військовослужбовець Збройних Сил України та колишній учасник одного з добровольчих батальйонів. Організатором злочинної групи виявився уродженець Житомирщини, який керував нею перебуваючи під вартою у Київському та Черкаському слідчих ізоляторах за підозрою у розбої. Клієнтів він підшукував через особисті зв’язки у кримінальних колах.

У рамках кримінального провадження оперативники спецпідрозділу провели 7 оперативних закупок, під час яких задокументували факти продажу зловмисниками стрілецької зброї та вибухових пристроїв. Зокрема, у Києві один із учасників угруповання продав трилітрову ємність з саморобною вибуховою речовиною обладнану електродетонатором та 17 цигарок із вмонтованою потужною вибуховою речовиною пероксид уротропіну (ГМДТ), яка відноситься до розряду речовин з високою вибуховістю та є в рази небезпечнішою за тротил. Вказана речовина не залишає слідів, а складові для її виготовлення є у вільному обігу, тому цю вибухівку так люблять терористи.

У Житомирі передача замовнику вибухових речовин загальною вагою 4 кілограми здійснювалась зловмисниками через закладку. Ще одному клієнту зловмисники реалізували саморобну вибухову речовину на основі аміачної селітри вагою понад 6 кілограмів. На Львівщині з однієї із закладок правоохоронці вилучили гранату Ф-1, два саморобних вибухових пристрої, так звану «Хатабку». На Київщині в одному з парків ‒ ще 8 цигарок з речовиною ГМДТ.

Також зафіксовано спробу продажу 4-х реактивних протитанкових гранат, 3-х автоматів Калашникова та двох пістолетів-кулеметів.

Слід зазначити, що в серпні минулого року оперативники СБУ затримували російського хіміка, який планував диверсію на військовому аеродромі Збройних Сил України у Черкаській області. У нього також було вилучено вибухові речовини на основі пероксид уротропіну, закамуфльовані під пачку цигарок.

13 жовтня під час фінального етапу спецоперації співробітники СБ України затримали зловмисників при збуті кілька саморобних пристроїв та 3 бойових гранат.

Правоохоронці наразі проводять 13 обшуків у Київській, Черкаській, Житомирській та Львівській областях, у тому числі у Лук’янівському та Черкаському слідчих ізоляторах.

Тривають слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Затримані та їх злочинні зв’язки перевіряються на предмет причетності до можливої організації провокацій напередодні виборів до органів місцевого самоврядування.

Операція із викриття угруповання проводилася співробітниками Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБ України спільно з управлінням СБУ в Житомирській області, у взаємодії зі слідчими ГУ Нацполіції у Житомирській області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Житомирського гарнізону.

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