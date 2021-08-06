СБУ затримала учасницю міжнародної терористичної організації «Ісламська держава» у Києві
Служба безпеки України затримала в Києві учасницю міжнародної терористичної організації, яка перебувала у розшуку за лінією Інтерполу.
За даними СБУ, зловмисниця – громадянка однієї з країн центральної Азії, є активною учасницею терористичної організації «Ісламська держава». На своїй батьківщині жінка вербувала найманців для участі у збройних конфліктах на території Сирії.
Щоб легалізуватися в Україні та уникнути покарання на своїй батьківщині, іноземка, на підставі подання завідомо неправдивих відомостей, отримала посвідку на постійне проживання.
Наразі до затриманої судом застосовано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту.
Операція із розшуку і затримання проводилась спільно зі Святошинським управлінням поліції у м. Києві.Tweet