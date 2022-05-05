СБУ затримала в Києві одного з лідерів партії «Український вибір»
У Києві контррозвідка СБУ затримала одного з лідерів партії Віктора Медведчука «Український вибір» за підозрою у співпраці зі спецслужбами рф.
Про це повідомляє СБУ, передає УНН.
«У Києві контррозвідка СБУ затримала одного з лідерів партії Медведчука «Український вибір». За даними слідства, він займався підготовкою до повалення конституційного ладу в Україні, координуючи свої дії з російськими спецслужбами», — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що зловмисник розробив концепцію «народного самодержавства», яка передбачала насильницьке захоплення влади, знищення фінансово-економічної системи та зміну держкордону. Ці ідеї просували через розгалужену мережу підконтрольних громадських організацій.
У СБУ зазначають, що у 2014 році зловмисник звертався до адміністрації президента рф щодо особистого прийому: щоб «доповісти» про підготовку заходів підривної діяльності в Україні.
Під час обшуків за місцями перебування зловмисника правоохоронці виявили:
▪️ документацію та печатки «громадських організацій»;
▪️ заборонену символіку;
▪️ лист з адміністрації президента рф про отримане звернення;
▪️ комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та чорнові записи з доказами злочинних дій.
За даними джерел LB.ua у правоохоронних органах, мова йде про Олександра Тарнашинського.Tweet