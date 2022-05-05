СБУ затримала в Києві одного з лідерів партії «Український вибір»

У Києві контррозвідка СБУ затримала одного з лідерів партії Віктора Медведчука «Український вибір» за підозрою у співпраці зі спецслужбами рф.

Про це повідомляє СБУ, передає УНН.

«У Києві контррозвідка СБУ затримала одного з лідерів партії Медведчука «Український вибір». За даними слідства, він займався підготовкою до повалення конституційного ладу в Україні, координуючи свої дії з російськими спецслужбами», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що зловмисник розробив концепцію «народного самодержавства», яка передбачала насильницьке захоплення влади, знищення фінансово-економічної системи та зміну держкордону. Ці ідеї просували через розгалужену мережу підконтрольних громадських організацій.

У СБУ зазначають, що у 2014 році зловмисник звертався до адміністрації президента рф щодо особистого прийому: щоб «доповісти» про підготовку заходів підривної діяльності в Україні.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисника правоохоронці виявили:

▪️ документацію та печатки «громадських організацій»;

▪️ заборонену символіку;

▪️ лист з адміністрації президента рф про отримане звернення;

▪️ комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та чорнові записи з доказами злочинних дій.

За даними джерел LB.ua у правоохоронних органах, мова йде про Олександра Тарнашинського.