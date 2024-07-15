СБУ затримала адміністратора Телеграм-каналу, який «зливав» рашистам локації ЗСУ в Миколаєві
Служба безпеки затримала ще одного прихильника рашизму, який передавав окупантам інформацію про місця базування Сил оборони в Миколаєві.
Фігурант адміністрував місцевий Телеграм-канал, на якому публікував місцезнаходження та маршрути руху представників ТЦК, а також закликав призовників ухилятися від мобілізації.
За матеріалами справи, він діяв за завданням російських спецслужб.
Таким чином ворог намагався зірвати мобілізацію в регіоні, а також планував використати відповідну інформацію для проведення диверсій проти українських захисників, зокрема через підпал автомобілів ЗСУ.
Для отримання відомостей фігурант особисто об’їжджав місто і випитував дані під виглядом дружніх розмов у знайомих.
Служба безпеки задокументувала злочинні дії фігуранта і затримала його.
Під час обшуків у нього вилучено 2 мобільні телефони та комп’ютер із доказами підривної діяльності.
Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).
Зловмисник перебуває під вартою. Крім того вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій блогера за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), санкція якої передбачає покарання до 12 років тюрми.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.Tweet