СБУ затримала адміністратора Телеграм-каналу, який «зливав» рашистам локації ЗСУ в Миколаєві

Служба безпеки затримала ще одного прихильника рашизму, який передавав окупантам інформацію про місця базування Сил оборони в Миколаєві.

Фігурант адміністрував місцевий Телеграм-канал, на якому публікував місцезнаходження та маршрути руху представників ТЦК, а також закликав призовників ухилятися від мобілізації.

За матеріалами справи, він діяв за завданням російських спецслужб.

Таким чином ворог намагався зірвати мобілізацію в регіоні, а також планував використати відповідну інформацію для проведення диверсій проти українських захисників, зокрема через підпал автомобілів ЗСУ.

Для отримання відомостей фігурант особисто об’їжджав місто і випитував дані під виглядом дружніх розмов у знайомих.

Служба безпеки задокументувала злочинні дії фігуранта і затримала його.

Під час обшуків у нього вилучено 2 мобільні телефони та комп’ютер із доказами підривної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Зловмисник перебуває під вартою. Крім того вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій блогера за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), санкція якої передбачає покарання до 12 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України