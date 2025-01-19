СБУ затримала адвоката, який вербував агентів для російського ГРУ та захищав їх у судах

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України затримали ще одного агента воєнної розвідки рф (більш відомої як гру) у Києві. Ним виявився столичний адвокат, який вербував для російської спецслужби нових агентів, а також захищав у судах уже викритих поплічників ворога.

Задокументовано як юрист спочатку допоміг рашистам «підібрати» коригувальника ворожого вогню по Україні, а після затримання інформатора – захищав його в суді.

За даними слідства, адвокат був завербований співробітником російського гру Віталієм Наумовим під час особистої зустрічі на території країни-агресора ще у 2015 році.

Після початку повномасштабного вторгнення він не тільки шукав нових агентів і захищав їх у судах, а й передавав російській спецслужбі інформацію про співробітників СБУ, які були зазначені у матеріалах кримінальних проваджень та викривали зрадників, а також копіював і передавав процесуальні документи представникам гру рф.

За кожне виконане завдання агент отримував грошову «винагороду» від Наумова, яка надходила йому через анонімні перекази коштів.

Співробітники СБУ задокументували злочини адвоката і затримали його за місцем проживання у Києві.

Під час обшуків у нього вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ворогом та іншими агентами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за чч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України