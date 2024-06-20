СБУ затримала агента ФСБ, який готував російські ракетні удари по паливних базах на Запоріжжі
Служба безпеки затримала агента фсб, який готував нові ракетно-дронові удари рф по прифронтовому Запоріжжю.
За даними контррозвідки СБУ, цього разу агресор особливо цікавився місцевими базами паливно-мастильних матеріалів.
Також ворог хотів отримати інформацію про маршрути руху автоцистерн, в яких перевозять пальне для бойової техніки Сил оборони.
Щоб отримати розвіддані, фсб залучила свого агента – 47-річного безробітного жителя Запоріжжя.
Фігурант об’їжджав територію обласного центру та його околиці, де фіксував геолокації логістичних складів.
У ході таких поїздок агент також відстежував переміщення автоцистерн, що рухались у напрямку південного фронту.
Надалі він мав передати отримані відомості фсб у вигляді відміток на гугл-картах з детальним описом потенційних цілей.
Втім, контррозвідка СБУ зірвала ворожі плани і затримала зловмисника на гарячому, коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта критичної інфраструктури.
Під час обшуку в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.Tweet