СБУ затримала агента ФСБ, який готував схрони з вибухівкою та коригував удари рашистів по оборонних заводах Харкова

Служба безпеки затримала ще одного агента фсб, який діяв у Харкові. Зловмисник готував вибухівку для вчинення терактів та коригував ракетно-бомбові удари агресора по обласному центру.

Фігурантом виявися 24-річний безробітний харків’янин, який потрапив у поле зору фсб на Телеграм-каналах, де публікував прокремлівські коментарі.

Після вербування він отримував від окупантів геолокації ворожих тайників зі складовими до СВП, доукомплектовував їх телефонами та вибуховими речовинами та закладав у нові схованки.

Крім того, агент розвідував адреси розташування оборонних підприємств, зокрема компаній з виробництва та ремонту бойових дронів.

Щоб здобути інформацію, зрадник розпитував її у своїх знайомих під час побутових розмов, а потім проводив дорозвідку поблизу «потрібного» об’єкта.

Відповідні координати ворог планував використовувати для підготовки нової серії повітряних ударів по Харкову.

При обшуку за місцем проживання затриманого вилучено мобільний телефон із анонімним чатом у месенджері, через який він контактував з фсб.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 263 (незаконне придбання і зберігання вибухового пристрою).

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України