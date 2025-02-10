СБУ затримала агента російського ГРУ, який коригував авіаудари по Слов’янську та хотів втекти до Росії

Служба безпеки затримала на Донеччині ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). Він коригував ракетно-бомбові удари агресора по прифронтовому Слов’янську та його прилеглих територіях.

Пріоритетними цілями ворога були укріпрайони та вогневі позиції артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів на Сіверському напрямку.

Щоб розвідати координати для вогневого ураження, російське гру дистанційно завербувало 49-річного місцевого безробітного, який підтримував рашизм та хотів виїхати до країни-агресора.

За вказівкою окупантів їхній поплічник обходив місцевість, де відслідковував пункти базування Сил оборони, фіксуючи відповідні геолокації на гугл-картах.

Потім агент месенджером передавав інформацію своєму давньому знайомому – бойовику окупаційних угруповань рф, який з 2014 року працює на російське гру.

У разі виконання ворожого завдання окупанти обіцяли «евакуювати» свого агента на територію рф.

Утім, співробітники СБУ зірвали плани ворога і затримали зрадника в його власному помешканні. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони на відповідному напрямку бойових дій.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України