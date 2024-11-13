СБУ затримала агента російського ГРУ, який вчиняв підпали у Чернігові та планував убивства воїнів ЗСУ

Кіберфахівці Служби безпеки затримали ще одного агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру) у Чернігові. Фігурант займався коригуванням вогню і підпалами авто, що розглядав як «тестові місії», а згодом розраховував на завдання із ліквідації українських військових.

За матеріалами справи, ворожим агентом виявився 45-річний місцевий безробітний, ідейний прихильник рашизму. У поле зору окупантів він потрапив через свої проросійські коментарі у месенджері «Телеграм».

Спочатку на замовлення гру рф фігурант підпалив військовий пікап і трансформаторну підстанцію у Чернігові.

Після цього він отримав завдання із коригування ворожих ударів по північному регіону. Для цього він орендував квартири з панорамним видом на оборонні та цивільні об’єкти. Найбільше ворога цікавили ремонтні бази ЗСУ та медустанови, в яких перебували на лікуванні поранені українські воїни.

Далі, як фігурант зізнався співробітникам СБУ, він заявив російському куратору про готовність до фізичної ліквідації воїнів ЗСУ.

Для вчинення замахів агент планував використовувати саморобні вибухові пристрої або дрони-камікадзе.

Утім, СБУ запобігла ворожим намірам і затримала агента. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони та збереження життів військовослужбовців ЗСУ.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон і комп’ютер, які він використовував для комунікації з російським гру.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України