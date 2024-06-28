СБУ затримала агента російського спецназу, який готував інформацію для прориву окупантів на Донеччині

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента, який шпигував за Силами оборони на Донеччині.

Фігурант розвідував місця базування особового складу та важкого озброєння ЗСУ на Покровському напрямку, де тривають безперервні бої.

Найбільше ворога цікавили локації укріпрайонів та вогневих позицій артилерії. Ця інформація була потрібна окупантам для підготовки нових наступів і прориву оборони ЗСУ.

Для збору відомостей агент пішки обходив місцевість, де фіксував потрібні йому локації. Отримані координати він позначав на гугл-картах.

Служба безпеки затримала фігуранта у його власному помешканні.

Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився мешканець Мирнограда, працівник приватної охоронної компанії.

У квітні цього року чоловіка дистанційно завербував спецпризначенець росгвардії, який співпрацює з воєнною розвідкою рф. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

У поле зору окупантів зрадник потрапив як активний користувач проросійських Телеграм-каналів, де залишав свої антиукраїнські коментарі.

Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили російському агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України