СБУ затримала агентів ФСБ, які шпигували за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій в Україні

Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу фсб, яка на замовлення рашистів збирала інформацію про посадовців міжнародних організацій та волонтерів у Києві, Дніпрі та Одесі.

Щоб встановити адреси перебування, номери авто і маршрути руху вказаних осіб, російська спецслужба дистанційно завербувала столичного адвоката.

До злочинної діяльності він залучив декількох спільників з трьох регіонів України.

За вказівкою окупантів фігуранти приховано стежили за «об’єктами», у тому числі з використанням оптичних приладів.

Так, наприклад, резидент (керівник) агентурної групи періодично облаштовував «спостережні пункти» з біноклем на дахах будинків навпроти офісів посадовців міжнародних організацій та волонтерів.

Він узагальнював інформацію від усіх учасників ворожого осередку і єдиним «звітом» направляв своєму російському куратору – кадровому співробітнику фсб.

СБУ своєчасно затримала у Києві керівника агентурної групи та його спільників.

Під час документування злочинної діяльності фігурантів встановлено, що вони також коригували ракетні удари по оборонних заводах та енергооб’єктах України.

При обшуках у затриманих вилучено 15 мобільних телефонів, які вони використовували для конспірованого зв’язку з окупантами. Також вилучено оптику та флешносії, з доказами злочинів.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники знаходяться під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників ворожого осередку.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України