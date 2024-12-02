СБУ затримала агентку російського ГРУ, яка шпигувала за оборонцями Лимана і чекала на захоплення цього міста

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одну ворожу агентку на Донеччині. Зловмисницею виявилась 67-річна мешканка Лимана, яка працювала на російську воєнну розвідку (більш відому як гру) і чекала на захоплення міста.

За вказівкою окупантів фігурантка обходила околиці прифронтової громади, де фіксувала локації Сил оборони.

Найбільшу увагу агентка звертала на розташування укріпрайонів та вогневих позицій українських військ, що залучені до бойових дій на Лиманському напрямку.

Агентурна інформація потрібна була агресору для планування подальших бойових операцій, спрямованих на просування вглиб території Донеччини та захоплення нових позицій.

Також фігурантка «звітувала» своєму російському куратору про наслідки ворожих «прильотів» по місту та прилеглих територіях.

Контррозвідка СБУ викрила зрадницю, задокументувала її злочини і затримала. Одночасно відбулися комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами комунікації з російською спецслужбою.

За даними слідства, окупанти дистанційно «вийшли» на фігурантку через її знайомих в росії, які підтримують війну проти України і співпрацюють з воєнною розвідкою рф.

Після вербування агентка контактувала з гру через «зв’язкового» – бойовика окупаційних угруповань росії, який воює на східному фронті.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України