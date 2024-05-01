СБУ затримала банду «чорних зброярів», які продавали криміналітету трофейну зброю (фото)

Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала злочинне угруповання, яке підпільно торгувало зброєю у різних регіонах України.

У результаті спецоперації у Києві та Львові «на гарячому» затримано двох організаторів банди. Зловмисники намагались продати криміналітету партію снайперських гвинтівок російського виробництва.

Ще п’ятьох фігурантів затримано в Сумській, Одеській, Миколаївській та Харківській областях.

Серед вилучено у зловмисників – 59 бойових гранат, більше десятка автоматів Калашникова, протипіхотні міни та кулемети.

За даними слідства, фігуранти підшукували потенційних клієнтів через власні зв’язки у кримінальному середовищі.

Також вони регулярно «моніторили» спеціалізовані інтернет-платформи з продажу різних озброєнь, де, зокрема, викладали свої «пропозиції».

Після отримання «замовлення» зловмисники запаковували його у коробки з-під побутової техніки і відправляли їх поштою до «адресата».

У такий спосіб вони намагалися замаскувати свій «товар». Але їм це не вдалося, оскільки Служба безпеки вже документувала кожен крок злочинної діяльності угруповання.

За наявними даними, фігуранти діставали зброю та боєприпаси для продажу насамперед з місць колишніх боєзіткнень поблизу лінії фронту.

Потім одержані засоби ураження зберігали у спеціально облаштованих схронах на території власних домоволодінь та місцевих гаражних кооперативів.

Під час обшуку з тайників додатково вилучено:

28 бойових пістолетів, у тому числі системи Макарова і ТТ;

понад 10 снайперських гвинтівок Драгунова;

3 пістолети-кулемети;

майже 3,5 тис. набоїв різного калібру.

Наразі двом організаторам угруповання повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 і ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вони під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників банди. Їм загрожує до 7 років тюрми.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури.

Служба безпеки України