СБУ затримала чинного посадовця Херсонської ОВА, який у період окупації міста працював на рашистів

Служба безпеки затримала ще одного колаборанта у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

Фігурантом виявився посадовець Херсонської обласної військової адміністрації.

У період тимчасової окупації міста він добровільно погодився увійти до створеного агресором «головного управління міністерства внутрішніх справ Херсонської області». Там його призначили «старшим експертом відділення бухгалтерських і фінансово-аналітичних експертиз експертно-криміналістичного центру». До його «обов’язків» входила підготовка так званих «експертиз фінансової діяльності підприємств». «Експертизи» потрібні були для фабрикування справ проти патріотично налаштованих власників українських компаній на захопленій частині регіону.

Встановлено, що під час перебування у лавах окупаційного органу ворожий поплічник їздив до москви на «курси підвищення кваліфікації».

Після визволення обласного центру фігурант спочатку «заліг на дно», а згодом знову влаштувався до місцевої ОВА.

Втім, співробітники СБУ викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали.

Під час обшуків за адресою його проживання виявлено:

роздруковані закони, накази та інструкції мвс рф з питань організації підготовки судових експертиз в експертно-криміналістичних підрозділах органів внутрішніх справ росії;

документи, які підтверджують його стажування в москві.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території).

Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України