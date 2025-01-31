СБУ затримала депутата, який замовив убивство підприємця з Полтавщини

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України викрили депутата Полтавської обласної ради на організації замовного убивства. За матеріалами справи, посадовець хотів ліквідувати власника місцевої агрокомпанії для подальшого привласнення його бізнесу.

Як встановило розслідування, щоб вчинити злочин, депутат залучив свого водія. За фізичну розправу над аграрієм він пообіцяв своєму підлеглому 20 тис. доларів США.

Встановлено, що убивство планувалося на території місцевої покинутої насосної станції. Депутат запросив туди підприємця нібито для обговорення робочих питань.

Під час зустрічі кілер мав накинути петлю з мотузки на шию потерпілого і задушити його, а потім інсценувати повішання своєї жертви.

Після цього депутат планував підробити документи на корпоративні права агрокомпанії бізнесмена, щоб зазначити себе довіреною особою.

Для підготовки злочину фігуранти зустрічалися у таємних місцях без камер відеоспостереження, а спілкувалися між собою винятково «вживу», без будь-якої комунікації телефоном.

Утім, навіть такі заходи конспірації їм не допомогли.

Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і затримала обох зловмисників «на гарячому», коли вони везли бізнесмена на місце «ділової» зустрічі.

Слідчі служби безпеки повідомили депутату та його водію про підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 2 ст. 15, чч. 2, 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (організація та співучасть у вчиненні закінченого замаху на умисне вбивство).

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України