СБУ затримала ділків, які могли зірвати поставки в Україну безкоштовних засобів РЕБ

Служба безпеки України затримала у Києві двох ділків, які могли зірвати безкоштовні поставки засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) у нашу державу.

За матеріалами справи, фігуранти почали шантажувати іноземну компанію-виробника пристроїв РЕБ.

Це підприємство вже виготовило і передало Україні 5 спеціалізованих комплексів. Для нашої держави вони були безкоштовними, оскільки оплату за них здійснили міжнародні партнери.

У разі вдалого застосування цих засобів у бойових умовах країна-партнер планувала збільшити оборонне замовлення у свого виробника.

Відповідно сама компанія була зацікавлена у нових контрактах.

Коли про це дізналися шахраї, вони почали вимагати хабар у представників іноземного підприємства. В обмін на 200 тис. доларів США вони обіцяли домовитися «зі своїми контактерами» про позитивні висновки щодо зазначених виробів.

Співробітники СБУ завчасно викрили оборудку і затримали обох ділків після передачі всієї суми хабаря, яка відбувалася в Києві.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

Служба безпеки України