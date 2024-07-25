СБУ затримала ділків, які продавали криміналітету трофейну зброю та вибухівку
Служба безпеки разом із Національною поліцією запобігла незаконному продажу зброї та боєприпасів у трьох регіонах України.
У результаті комплексних заходів у Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях «на гарячому» затримано 5-х організаторів нелегального бізнесу.
Зловмисники намагалися продати криміналітету зразки бойових засобів ураження, знайдених на місцях колишніх боєзіткнень.
Серед вилученого у фігурантів – російські кулемети «Печеніг» та «Корд», автомати АК-12, арсенал протитанкових гранатометів та вибухівка.
Так, на Київщині:
затримано представника добровольчого формування територіальної громади столиці, який торгував трофейним озброєнням.
Фігурант підшукував потенційних клієнтів на тематичних інтернет-форумах, а також через власні зв’язки у кримінальних колах.
Для зберігання засобів ураження ділок використовував покинуту недобудову на околицях Києва.
Правоохоронці затримали зловмисника на спробі нелегального збуту автомата АК-74 та чотирьох бойових гранат.
Під час огляду схрону та обшуків за місцем проживання затриманого додатково вилучено:
- 4 кг вибухівки з електродетонаторами;
- більше ніж 20 гранатометних пострілів;
- 16 бойових гранат;
- 2 автомати Калашникова;
- 2 пістолети, серед них системи Макарова;
- понад 2 тис. набоїв різного калібру.
На Донеччині:
затримано ще двох ділків, які торгували трофейним озброєнням у прифронтових районах області.
Одного із фігурантів затримали, коли він намагався отримати 32 тис. доларів за продаж цілого арсеналу засобів ураження. Серед них: великокаліберні кулемети «Утьос» та «Корд», снайперська гвинтівка Драгунова та протитанковий ракетний комплекс «Фагот».
Одночасно поблизу передової було затримано іншого фігуранта, який «домовлявся» про збут ще однієї партії зброї.
У Дніпрі:
затримано колишнього співробітника розформованої міліції та його спільника, які хотіли підпільно продати російський великокаліберний кулемет «Печеніг» та чотири автомати Калашникова.
Усім п’ятьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора, Київської міської прокуратури та Західної окружної прокуратури міста Дніпра.Tweet