СБУ затримала ділків, які продавали криміналітету трофейну зброю та вибухівку

Служба безпеки разом із Національною поліцією запобігла незаконному продажу зброї та боєприпасів у трьох регіонах України.

У результаті комплексних заходів у Київській, Донецькій та Дніпропетровській областях «на гарячому» затримано 5-х організаторів нелегального бізнесу.

Зловмисники намагалися продати криміналітету зразки бойових засобів ураження, знайдених на місцях колишніх боєзіткнень.

Серед вилученого у фігурантів – російські кулемети «Печеніг» та «Корд», автомати АК-12, арсенал протитанкових гранатометів та вибухівка.

Так, на Київщині:

затримано представника добровольчого формування територіальної громади столиці, який торгував трофейним озброєнням.

Фігурант підшукував потенційних клієнтів на тематичних інтернет-форумах, а також через власні зв’язки у кримінальних колах.

Для зберігання засобів ураження ділок використовував покинуту недобудову на околицях Києва.

Правоохоронці затримали зловмисника на спробі нелегального збуту автомата АК-74 та чотирьох бойових гранат.

Під час огляду схрону та обшуків за місцем проживання затриманого додатково вилучено:

4 кг вибухівки з електродетонаторами;

більше ніж 20 гранатометних пострілів;

16 бойових гранат;

2 автомати Калашникова;

2 пістолети, серед них системи Макарова;

понад 2 тис. набоїв різного калібру.

На Донеччині:

затримано ще двох ділків, які торгували трофейним озброєнням у прифронтових районах області.

Одного із фігурантів затримали, коли він намагався отримати 32 тис. доларів за продаж цілого арсеналу засобів ураження. Серед них: великокаліберні кулемети «Утьос» та «Корд», снайперська гвинтівка Драгунова та протитанковий ракетний комплекс «Фагот».

Одночасно поблизу передової було затримано іншого фігуранта, який «домовлявся» про збут ще однієї партії зброї.

У Дніпрі:

затримано колишнього співробітника розформованої міліції та його спільника, які хотіли підпільно продати російський великокаліберний кулемет «Печеніг» та чотири автомати Калашникова.

Усім п’ятьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора, Київської міської прокуратури та Західної окружної прокуратури міста Дніпра.

Служба безпеки України