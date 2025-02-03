СБУ затримала двох агентів рашистів, які готували теракт біля райуправління поліції у Рівному

Служба безпеки запобігла теракту у центрі Рівного. За результатами спецоперації затримано двох агентів російської спецслужби, які готували вибух поблизу районного управління поліції.

За матеріалами справи, фігуранти мали залишити біля адмінбудівлі правоохоронного органу замаскований у сумці саморобний вибуховий пристрій (СВП).

У момент закладки вибухівки окупанти планували підірвати її за допомогою виклику на мобільний телефон, який був під’єднаний до СВП.

При цьому теракт мав відбутися, коли поблизу поліцейського підрозділу перебували багато правоохоронців, а самі агенти ще знаходились біля вибухового пристрою.

У такий спосіб рашисти планували вбити максимальну кількість співробітників поліції та пересічних громадян і одночасно ліквідувати виконавців теракту як «зайвих» свідків.

Співробітники СБУ завчасно викрили російських агентів і тим самим зірвали злочинні наміри окупантів. Обох фігурантів було затримано «на гарячому», коли вони намагались встановити біля райуправління поліції вибухівку.

На місці події у затриманих вилучено сумку, споряджену СВП та додатковими засобами прихованого спостереження з функцією віддаленого доступу для спецслужб рф.

Фігурантами виявилось двоє 19-річних молодиків, які шукали «швидкі» заробітки на телеграм-каналах.

Після прибуття до Рівного вони отримали від окупантів геолокацію схрону, з якого забрали СВП для вчинення теракту.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманим про підозру за ч. 2 ст. 15, ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України