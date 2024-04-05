СБУ затримала двох іноземних агентів ФСБ, які готували ракетний удар по штабу Сил оборони на Одещині

Служба безпеки зірвала нову спробу рашистів завдати вогневого ураження по місцях дислокації Сил оборони на Одещині. Серед основних цілей агресора були штаби командування ЗСУ на південному напрямку.

Для виконання ворожого завдання фсб залучила двох своїх агентів – громадян однієї з країн Південного Кавказу, які проживали в Одесі.

За вказівкою російської спецслужби ці фігуранти розвідували місця базування українських військ, щоб зафіксувати їх координати на Google-картах.

Після встановлення геолокацій «потрібних» об’єктів агенти збирали максимум інформації про наявний там особовий склад, військову техніку та особливості роботи.

Таким чином вони сподівались ідентифікувати пункти управління та бойові підрозділи ЗСУ, щоб «прозвітувати» до фсб.

Для збору розвідданих російські агенти обходили вулиці обласного центру та приховано фіксували потенційні «цілі».

Разом з цим вони «втемну» використовували свої зв’язки серед місцевих жителів для отримання інформації про українських військових.

Також фігуранти створили у місті громадську організацію, яка діяла під виглядом надання допомоги для легалізації зарубіжних громадян в Україні.

При цьому насправді у стінах ГО іноземців намагалися завербувати до власної мережі інформаторів.

У разі отримання розвідданих окупанти планували здійснити серію прицільних ракетно-дронових ударів по військовій інфраструктурі та бойових позиціях ЗСУ.

Після виконання ворожого завдання агенти сподівались влаштуватися до фсб.

Однак співробітники СБУ завадили реалізації злочинних намірів. Адже викрили поплічників агресора ще на початковому етапі їхньої розвідувально-підривної діяльності.

Потім СБУ провела поетапне документування, яке дозволило повністю відслідкувати маршрути переміщення фігурантів і затримати їх, коли вони проводили дорозвідку поблизу одного з об’єктів.

На місці затримання у зловмисників вилучено телефон, який вони використовували тільки для спілкування з фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі вони перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України