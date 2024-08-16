СБУ затримала двох очільників військкоматів (ТЦК) на Київщині та їхнього спільника, які «заробили» на ухилянтах понад 1 млн. доларів
Служба безпеки та Офіс Генпрокурора за сприяння керівництва Міністерства оборони та командування Збройних Сил України ліквідували ще одну схему ухилення від мобілізації.
У результаті комплексних заходів на Київщині затримано трьох організаторів оборудки. Ними виявились очільники двох районних ТЦК столичного регіону та їхній спільник – громадянин країни Південного Кавказу.
Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих виявлено понад 1,2 млн американських доларів. Більшість вилученої готівки фігуранти зберігали у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін власних осель.
Як встановило розслідування, фігуранти пропонували військовозобов’язаним своє сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів про непридатність до служби за станом здоров’я.
За матеріалами справи, вартість таких «послуг» становила 37 тис. доларів США з одного ухилянта.
У цю суму входила підготовка повного «пакета» документів, зокрема фіктивних меддовідок, а також «супровід» ухилянтів під час проходження військово-лікарської комісії.
Для реалізації схеми посадовці військкоматів використовували особисті зв’язки серед представників ВЛК, яких «втемну» залучали до злочинної схеми.
Потім фіктивні документи використовували для зняття потенційних призовників з військового обліку, що давало їм можливість втекти за кордон.
Для пошуку ухилянтів та передачі грошей посадовці ТЦК залучили свого знайомого-іноземця.
Військова контррозвідка СБУ затримала посередника у столичному ресторані, коли він одержував 50 тис. американських доларів від нових клієнтів. Після цього в службових кабінетах затримали обох посадовців ТЦК.
Додатково під час обшуків в оселі іноземця виявлено велику кількість зброї, зокрема пістолет з глушником, походження якої зараз встановлюється.
Наразі слідчі Служби безпеки оголосили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
- ч. 3 ст. 369 (неправомірна вигода, надана службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинена за попередньою змовою групою осіб).
Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.
Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.
Комплексні заходи проводили спільно з Командуванням Сухопутних військ та Командуванням медичних сил ЗСУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.Tweet