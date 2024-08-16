СБУ затримала двох очільників військкоматів (ТЦК) на Київщині та їхнього спільника, які «заробили» на ухилянтах понад 1 млн. доларів

Служба безпеки та Офіс Генпрокурора за сприяння керівництва Міністерства оборони та командування Збройних Сил України ліквідували ще одну схему ухилення від мобілізації.

У результаті комплексних заходів на Київщині затримано трьох організаторів оборудки. Ними виявились очільники двох районних ТЦК столичного регіону та їхній спільник – громадянин країни Південного Кавказу.

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих виявлено понад 1,2 млн американських доларів. Більшість вилученої готівки фігуранти зберігали у спеціально облаштованих схованках під підлогою та за обшивкою стін власних осель.

Як встановило розслідування, фігуранти пропонували військовозобов’язаним своє сприяння в уникненні призову на підставі підроблених документів про непридатність до служби за станом здоров’я.

За матеріалами справи, вартість таких «послуг» становила 37 тис. доларів США з одного ухилянта.

У цю суму входила підготовка повного «пакета» документів, зокрема фіктивних меддовідок, а також «супровід» ухилянтів під час проходження військово-лікарської комісії.

Для реалізації схеми посадовці військкоматів використовували особисті зв’язки серед представників ВЛК, яких «втемну» залучали до злочинної схеми.

Потім фіктивні документи використовували для зняття потенційних призовників з військового обліку, що давало їм можливість втекти за кордон.

Для пошуку ухилянтів та передачі грошей посадовці ТЦК залучили свого знайомого-іноземця.

Військова контррозвідка СБУ затримала посередника у столичному ресторані, коли він одержував 50 тис. американських доларів від нових клієнтів. Після цього в службових кабінетах затримали обох посадовців ТЦК.

Додатково під час обшуків в оселі іноземця виявлено велику кількість зброї, зокрема пістолет з глушником, походження якої зараз встановлюється.

Наразі слідчі Служби безпеки оголосили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);

ч. 3 ст. 369 (неправомірна вигода, надана службовій особі, яка займає відповідальне становище, вчинена за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Комплексні заходи проводили спільно з Командуванням Сухопутних військ та Командуванням медичних сил ЗСУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України