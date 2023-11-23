СБУ затримала експоліцейського, який шпигував за Силами оборони на півдні України

Служба безпеки викрила ще одного агента рф на Миколаївщині. Ним виявився колишній правоохоронець, якого звільнили з Національної поліції у березні 2023 року. Фігурант працював на російську фсб і передавав ворогу інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у Миколаївській та Одеській областях.

Викриття відбувалося за особистого сприяння Міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

За даними слідства, ворожим інформатором є мешканець Миколаєва. З 2016 по 2020 рр. він перебував на території тимчасово окупованого Криму та періодично їздив до рф, де його залучила до співпраці російська спецслужба.

На початку повномасштабного вторгнення він отримав завдання повернутися на материкову Україну та влаштуватися в один із підрозділів Національної поліції.

Перебуваючи на посаді, він не тільки шпигував для ворога, але й здійснював підривну діяльність проти України. Встановлено, що агент рф передавав українським захисникам неправдиві відомості про шляхи пересування ворожої військової техніки.

Згодом фігуранта звільнили з правоохоронних органів через скоєння ДТП у нетверезому стані, втім він продовжував працювати на користь рф.

Співробітники СБУ ретельно стежили за кожним кроком російського агента, задокументували його злочинну діяльність і затримали.

Як встановило слідство, для комунікації із ворогом він використовував «зв’язкових». Одним із них виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (більш відомий під псевдонімом «Лохматий»), який перебуває у тимчасово окупованому Донецьку та працює на фсб.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ворогом.

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру.

Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури.

Служба безпеки України