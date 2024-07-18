СБУ затримала корегувальника, який наводив російські «КАБи» на позиції Сил оборони на Донеччині

Служба безпеки затримала ще одного російського інформатора, який коригував обстріли бойових позицій Сил оборони на Донеччині.

Зловмисник передавав геолокації артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що атакують на східному фронті.

Також він намагався встановити координати ППО, яка прикриває сухопутні підрозділи українських військ в районі Костянтинівки.

Отримані відомості коригувальник направляв у спеціалізовану групу російської розвідки у месенджері Телеграм.

Служба безпеки затримала ворожого інформатора у ході оперативної комбінації, коли він перетинав блокпост Сил оборони.

За даними слідства, фігурантом є 49-річний місцевий житель, ідейний прихильник рашизму.

Для збору розвідданих він обходив місцевість та фіксував локації потенційних цілей.

Під час обшуків у затриманого виявлено мобільний телефон із доказами його злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України