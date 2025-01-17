СБУ затримала коригувальника російських ракетних ударів по Одесі, який для конспірації видавав себе за жінку

Служба безпеки затримала ще одного російського агента на Одещині. Зловмисник коригував ракетно-дронові удари рф по місцевих локаціях Сил оборони.

За матеріалами справи, фігурантом виявився 26-річний місцевий безробітний, якого ворог завербував через Телеграм-канали із пошуку «легких» заробітків.

Для конспірації агент відростив собі довге волосся і видавав себе за дівчину. Маскуючись під жіночим одягом, він фотографував військові об’єкти і фіксував їхні координати.

За даними внутрішньої безпеки СБУ, серед потенційних цілей ворога були пункти базування ЗСУ, Служби безпеки та прикордонників на території портового міста Ізмаїл.

Отримані відомості окупанти планували використати для здійснення нової серії повітряних атак по Одещині.

Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження: своєчасно викрили агента, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Контрдиверсійні заходи проводили спільно зі слідчими СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України