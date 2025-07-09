СБУ затримала китайських шпигунів, які збирали секретні технології виробництва українських ракет «Нептун»

Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві двох громадян Китайської Народної Республіки, які намагалися нелегально вивезти до Китаю секретну документацію щодо українського ракетного комплексу РК-360МЦ «Нептун».

Це унікальне озброєння Сил оборони України, яке призначено для вогневого ураження всіх видів бойових та десантних кораблів. Нагадаємо, що саме з «Нептуна» було знищено флагман чорноморського флоту рф – ракетний крейсер «Москва».

Як встановило розслідування, один з китайських шпигунів – 24-річний ексстудент одного з київських технічних вишів. Він залишився у Києві після того як у 2023 році його відрахували за академічну неуспішність.

Інший фігурант – його батько, який постійно проживав у КНР, але періодично навідувався в Україну, щоб особисто координувати агентурну роботу свого сина.

За матеріалами справи, колишній китайський студент мав здобути технічну документацію з виробництва українських «Нептунів».

Для цього він намагався завербувати українського громадянина, який має відношення до розробок новітніх озброєнь Сил оборони.

Контррозвідка СБУ викрила шпигуна ще на початковому етапі його розвідактивності й затримала «на гарячому» під час передачі йому таємних документів.

Наступним етапом було затримано його батька, який мав передати секретні відомості до спецслужб КНР.

Під час обшуків у обох фігурантів вилучено телефони із доказами їхнього листування між собою, де вони координують свою шпигунську діяльність.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство).

Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Служба безпеки України