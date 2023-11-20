СБУ затримала на Донеччині двох ділків, які хотіли продати криміналітету «трофейну» російську зброю

Служба безпеки ліквідувала ще один канал незаконного збуту зброї та боєприпасів на прифронтовій території Донеччини.

Двоє фігурантів хотіли підпільно продати арсенал «трофейного» озброєння окупантів, яке здобули українські захисники у жорстоких боях під Бахмутом.

Серед вилученого у зловмисників – понад 60 автоматів та кулеметів, а також протитанкові гранатомети російського виробництва.

Відповідну партію бойових засобів ураження вони намагались продати представникам дніпропетровського криміналітету.

У результаті комплексних заходів співробітники СБУ затримали обох фігурантів під час спроби збуту 7 автоматів Калашникова, зокрема нового АК-12.

Як встановило розслідування, затриманими виявились двоє контрактників із однієї з військових частин Сил оборони, які були відряджені на Донеччину.

Для незаконного зберігання зброї та боєприпасів вони облаштували схрон на території приватного домоволодіння.

Наразі обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Комплексні заходи з блокування каналу нелегального збуту зброї проводили за процесуального керівництва Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Служба безпеки України