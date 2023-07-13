СБУ затримала «начфіна» колишньої окупаційної адміністрації Куп’янська

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну чиновницю-колаборантку у звільнених районах Харківщини.

Затриманою виявилась колишня чиновниця міської ради Куп’янська, яка почала співпрацювати з рашистами одразу після повномасштабного вторгнення.

У період тимчасової окупації міста вона очолила «управління фінансів» місцевої адміністрації рф.

На цій «посаді» колаборантка запроваджувала «рубльову зону» в регіоні, а також – організувала фінансування «видатків» на потреби російських військ.

Після звільнення Куп’янська зловмисниця намагалась переховуватись від правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили її місцеперебування і затримали.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зловмисниці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 10 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України