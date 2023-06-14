СБУ затримала одного з керівників окупаційної «російської залізниці» у Куп’янську

Служба безпеки викрила ще одного чиновника-колаборанта під час стабілізаційних заходів на звільнених територіях Харківщини.

Зловмисником виявився 46-річний мешканець Куп’янська, який до повномасштабного вторгнення рф працював керівником вантажного відділу у регіональній філії Укрзалізниці.

За даними слідства, під час тимчасової окупації міста він перейшов на бік ворога і добровільно погодився увійти до складу створеної загарбником так званої «Куп’янської залізниці рф».

Там його призначили очільником «служби комерційної роботи і маркетингу».

На цій «посаді» він сприяв налагодженню залізничного сполучення з країною-агресором для безперешкодного перекидання російських військ на східний фронт.

Для цього організовував «переформатування» української відомчої документації відповідно до вимог російського законодавства.

Після звільнення Куп’янська зловмисник виїхав з міста і таким чином намагався уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі ворожому поплічнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України