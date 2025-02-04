СБУ затримала пару агентів російського ГРУ, які шпигували на Харківщині, видаючи себе за волонтерів

Служба безпеки затримала двох агентів російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), які діяли на Харківщині. Вони коригували ракетно-бомбові удари агресора по обласному центру та його околицях.

За матеріалами справи, фігуранти працювали у парі. Ними виявились місцевий безробітний та його співмешканка.

Для конспірації агенти видавали себе за волонтерів, які допомагають безпритульним тваринам.

Для цього навіть на власному подвір’ї обладнали імпровізований «притулок». Під виглядом поїздок з пошуку покинутих тварин вони об’їжджали місцевість та фіксували геолокації для вогневого ураження.

Серед потенційних цілей були запасні пункти дислокації та блокпости Сил оборони, а також медустанови, де перебували на лікуванні поранені українські воїни.

Усю додаткову інформацію зрадники «втемну» випитували у місцевих жителів, з якими зустрічались під час розвідувальних вилазок.

Отримані розвіддані агенти телефоном передавали своєму знайомому бойовику, який воює на східному фронтів та співпрацює з російським гру.

Контррозвідка СБУ своєчасно викрила агентурну пару, задокументувала її злочини і затримала за місцем проживання. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони на прифронтовій територій регіону.

Встановлено, що воєнна розвідка рф дистанційно завербувала обох фігурантів через їхнього односельчанина, який ще з 2014 року воює проти українських військ на сході України.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони із доказами їхньої комунікації з російським гру.

Наразі слідчі СБУ повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України