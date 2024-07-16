СБУ затримала подружжя агентів ФСБ, яке готувало ракетні удари по Харкову та Сумщині

Служба безпеки затримала подружню пару, яка працювала на фсб і готувала координати для нового ракетного удару рф по підрозділах Сил оборони у Харківській та Сумській областях.

Серед основних цілей ворога були штаби та укріпрайони підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби.

Також агресора цікавили геолокації логістичних баз та складів із озброєнням і боєприпасами українських військ.

Щоб отримати розвіддані, фсб залучила свою агентку з Сумщини, яка працювала у Харкові медсестрою у місцевому лікувальному закладі.

Жінка розпитувала своїх колег по роботі про місця базування Сил оборони на Харківщині.

До злочинної діяльності жінка залучила свого чоловіка. Ним виявився колишній працівник розформованої міліції, який проживав в Охтирці на Сумщині.

За даними контррозвідки СБУ, на прохання своєї дружини фігурант обходив прикордонну місцевість, щоб виявити локації українських захисників.

Крім того він «втемну» випитував потрібні агресору відомості у своїх знайомих.

Отриману інформацію він месенджером переправляв дружині, а вона потім «звітувала» своєму московському куратору. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

За даними слідства, жінка потрапила у поле зору фсб через свої прокремлівські погляди, які неодноразово поширювала в Телеграм-каналах.

Її чоловік також підтримував країну-агресора і сподівався на захоплення регіону окупаційними угрупованнями рф.

Під час обшуку за місцями проживання затриманих вилучено мобільні телефони та сім-карти різних операторів із доказами злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили російській агентці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Злочинні дії її чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 років до довічного терміну ув’язнення.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Сумській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України