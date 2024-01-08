СБУ затримала посадовця Укрзалізниці, який шпигував за військовими ешелонами ЗСУ на Дніпропетровщині

Контррозвідка Служби безпеки провела спецоперацію у Дніпрі, в результаті якої затримала ще одного агента фсб. Ним виявився посадовець однієї із вузлових станцій Укрзалізниці.

За вказівкою агресора він збирав інформацію про залізничні маршрути, якими переправляють військову техніку ЗСУ.

Крім того, фігуранта цікавили розвіддані про кількість і тип озброєння, яке доставляють залізним сполученням.

Для цього російський агент фіксував місце і час проходження військових ешелонів, а також намагався дізнатися про їх маршрут із зупинками та пунктами призначення.

Насамперед, зловмисник намагався отримати максимум інформації щодо переправлення на фронт бойових машин «Бредлі» та танків «Леопард».

За наявними даними, розвідінформація потрібна була окупантам для підготовки повітряних ударів по залізничних об’єктах регіону.

Таким чином загарбники сподівались порушити логістику постачання озброєння та боєприпасів для ЗСУ.

Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили ворожого агента, задокументували злочинні дії і затримали його у власному помешканні.

Як встановило розслідування, фігурант був дистанційно завербований фсб влітку цього року.

У поле зору російської спецслужби він потрапив через свою деструктивну активність у прокремлівських Телеграм-каналах, де схвалював збройну агресію рф.

Для комунікації з фсб агент використовував анонімний чат у популярному месенджері.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено мобільні телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Дніпропетровській області за сприяння Апарату директора з економічної та інформаційної безпеки АТ «Укрзалізниця» та процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України