СБУ затримала посадовицю Укрзалізниці, яка через свого чоловіка-бойовика «зливала» до ФСБ інформацію про ешелони ЗСУ

Служба безпеки викрила на співпраці з фсб головну бухгалтерку однієї з філій АТ «Укрзалізниця» у Полтавській області. «Зв’язковим» агентки виявився її чоловік – бойовик окупаційних угруповань рф, який воює проти України на східному фронті.

За матеріалами справи, посадовиця «зливала» окупантам час, напрямки та особливості вантажу військових ешелонів, що рухалися залізничним сполученням у регіоні.

Найбільше ворога цікавили потяги Сил оборони, що перевозили на передову важку бронетехніку, артилерійське озброєння та боєприпаси.

Щоб отримати розвіддані, посадовиця використовувала службову документацію, з якою працювала як головбух держустанови. Також вона розпитувала «додаткову» інформацію про перевезення у своїх колег.

Отримані відомості агентка передавала фсб спочатку через свого чоловіка, який воює за рашистів у Донецькій та Запорізькій областях, а потім – її вивели на прямий зв’язок з російським куратором.

Контррозвідка СБУ задокументувала злочини фігурантки і затримала її за місцем проживання в обласному центрі. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення маршрутів руху ешелонів Сил оборони.

За даними слідства, фігурантка до 2014 року проживала у Горлівці на Донеччині, але після захоплення міста переїхала до Полтави.

У поле зору фсб вона потрапила навесні 2024 року через свого чоловіка, який залишився на тимчасово окупованій частині території Донецької області і приєднався до військових угруповань рашистів.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також планується заочно повідомити про підозру її чоловіку, який наразі воює проти українських захисників на східному фронті.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України