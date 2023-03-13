СБУ затримала пособника окупантів, який після звільнення Херсона намагався втекти до Придністров’я (відео)
Служба безпеки затримала поплічника рф у ході контрдиверсійних заходів на Вінниччині.
Ним виявився неодноразово засуджений за тяжкі злочини мешканець Білозерського району Херсонської області.
Після захоплення частини південного регіону рецидивіст добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами.
За даними контррозвідки СБУ, зловмисник «здавав» каральним загонам рашистів місця перебування учасників руху опору та їхніх сімей.
Насамперед ворога цікавили адреси помешкань українських бійців, які раніше брали участь в антитерористичній операції на сході України.
За свою «лояльність» отримав від керівництва місцевої окупаційної адміністрації «особливий статус», який передбачав дозвіл на мародерство та вільне пересування районом.
Частину з награбованого мав віддавати російським окупантам.
Після звільнення Херсона зловмисник втік до Вінницької області під виглядом переселенця.
Там він оселився в одному із прикордонних з невизнаним Придністров’ям селищ та підшукував «варіанти» нелегального виїзду за межі України.
Втім, контррозвідники СБУ встановили місцезнаходження фігуранта і своєчасно затримали його.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).
Судом обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Вінницької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.Tweet