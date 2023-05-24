СБУ затримала російського агента, який «зливав» ворогу позиції Сил оборони під Бахмутом та Авдіївкою
Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника розгалуженої агентурної мережі фсб у Донецькій області.
Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони в районах Бахмута, Авдіївки і Торецька.
Співробітники СБУ затримали трьох його спільників у грудні минулого року.
Встановлено, що цей фігурант об’їжджав прилеглу територію фронтових міст та приховано фотографував позиції українських військ, а також позначав їхні координати на електронних картах.
Отримані відомості російський агент передавав своєму «куратору» з підконтрольного агресору «мдб днр» у тимчасово окупованій Горлівці.
Отриману інформацію загарбники планували використати для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по позиціях підрозділів Сил оборони.
Втім, контррозвідники Служби безпеки своєчасно викрили ворожого поплічника, задокументували його злочинну діяльність і затримали.
Під час затримання фігурант перебував у схованці, яку він заздалегідь облаштував на території власного домоволодіння, щоб переховуватись від правоохоронців.
За даними слідства, поплічником рф є 32-річний мешканець Торецька, який входить до близького оточення одного з керівників «мдб днр» в окупованій Горлівці.
Для комунікації з «куратором» ворожий агент використовував відпрацьований анонімний канал електронного зв’язку, а передачу розвідданих здійснював у вигляді фотоматеріалів з детальним описом об’єктів.
Під час обшуку за місцем проживання фігуранта виявлено прихований у стіні мобільний телефон із доказами законспірованого листування з ворогом.
Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Суд обрав міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Заходи проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.Tweet