СБУ затримала російського інформатора, який готував дані для повітряних ударів по залізничних мостах Миколаєва

Служба безпеки затримала ще одного інформатора російських спецслужб в результаті контррозвідувальних заходів із забезпечення функціонування обʼєктів критичної інфраструктури Миколаївщини.

Фігурант займався підготовкою серії повітряних ударів рф по стратегічно важливих транспортних артеріях регіону.

Тим самим російські окупанти сподівались порушити логістику забезпечення українських військ, залучених до контрнаступальних операцій.

Для виконання ворожого завдання зловмисник намагався виявити ключові залізничні мости, які задіяні для переміщення підрозділів Сил оборони на південний фронт.

Щоб отримати розвіддані зловмисник виходив на місцевість і приховано фіксував маршрути руху ешелонів з військовою технікою ЗСУ.

Зібрані відомості він месенджером переправляв російській спецслужбі у вигляді медіафайлів з прив’язкою до місцевості та орієнтовною кількістю одиниць озброєнь українських захисників.

Крім того, фігурант відслідковував і передавав агресору наслідки ракетних ударів рф по цивільній інфраструктурі регіону.

Співробітники СБУ своєчасно викрили ворожого інформатора, поетапно задокументували злочинні дії і затримали за місцем його проживання у Миколаєві.

За даними слідства, прихильник рашизму був активним користувачем прокремлівських телеграм-каналів, де неодноразово залишав власні антиукраїнські коментарі.

Через деструктивну активність в інтернеті він потрапив у поле зору російської спецслужби, яка згодом дистанційно залучила його до співпраці.

Під час обшуку у зловмисника виявлено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з агресором.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння, та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСфУ);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі він під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Комплексні заходи з викриття зловмисника проводили співробітники СБУ в Миколаївській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України