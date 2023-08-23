СБУ затримала російського інформатора, який «зливав» до чат-боту фсб геолокації українських воїнів у Слов’янську

Служба безпеки затримала ще одного інформатора фсб, який збирав для агресора розвіддані про місця базування Сил оборони у прифронтових районах Донеччини.

Його пріоритетом були локації важкого озброєння і бронетехніки іноземного виробництва на території Слов’янська.

Фігурант надсилав дані до чат-боту фсб, який російська спецслужба створила для збору інформації про українських захисників на сході України.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки нових повітряних атак на підрозділи ЗСУ поблизу лінії фронту.

У результаті контрдиверсійних заходів співробітники СБУ затримали зловмисника біля його будинку. У фігуранта вилучено телефон, який він використовував для комунікації з фсб.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився працівник одного із заводів Слов’янська, якого російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці проти України.

У поле зору агресора чоловік потрапив як активний користувач прокремлівських пабліків, де неодноразово залишав власні антиукраїнські коментарі.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Контрдиверсійні заходи проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Служба безпеки України