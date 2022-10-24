СБУ затримала російського поплічника, який наводив ворожі ракети по Рівному

Контррозвідка Служби безпеки викрила пособника спецслужб рф у ході відпрацювання прикордонних регіонів на північному заході України. Він передавав ворогу інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.

Крім того, зловмисник також збирав дані про розташування об’єктів критичної інфраструктури в обласному центрі і закликав рф здійснити ракетний удар по місту.

Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника у Рівному під час спроби чергової передачі розвідданих до рф.

За даними слідства, затриманим є місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення створив власний тг-канал, де оприлюднював дописи на підтримку загарбників та виправдовував їхні злочини.

Свої прокремлівські погляди зловмисник також неодноразово висловлював серед оточуючих. Таким чином він намагався знайти «однодумців» для проведення підривної діяльності проти України.

Встановлено, що для збору інформації зловмисник проводив візуальне спостереження за об’єктами, а потім передавав їх координати через вказаний тг-канал ворогу.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили мобільний телефон із доказами «зашифрованого» листування. Також у зловмисника вилучено незареєстровані боєприпаси до вогнепальної зброї.

Наразі його взято під варту та повідомлено про підозру за:

ч. 2 ст. 114-2 (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших збройних формувань України);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Спецоперацію з викриття ворожого агента проводили співробітники СБУ Рівненської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Служба безпеки України